Reprise de la saison : la NBA prévoit juste assez de matchs pour valider son contrat TV

C’est un délicat numéro d’équilibriste auquel Adam Silver et les dirigeants de la NBA se livrent actuellement.

D’un point de vue sanitaire, la meilleure option serait sans doute de reprendre directement en playoffs. D’un point de vue sportif, les joueurs veulent quelques matchs pour se remettre dans le rythme. Et d’un point de vue financier, la ligue a aussi intérêt à calculer par rapport à ses différents engagements avec les télévisions.

D’après le New York Times, il restait ainsi 259 matchs de saison régulière à disputer à l’arrêt de la saison. Pour valider les contrats avec les diffuseurs locaux, il manquait à jouer un tiers de ses rencontres, soit un peu plus de 85 matchs. Et avec la formule à 22 équipes qui semble être l’option principale, il y aurait 88 rencontres de saison régulière à jouer, ce qui permettrait d’assurer les paiements de la part des chaînes locales qui diffusent la NBA.

De quoi limiter (un peu) l’impact de l’épidémie du Covid-19 sur cette saison… et les prochaines.