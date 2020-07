Covid-19 : pas de vaccin, pas de Jeux olympiques ?

C’est peu dire que les déclarations de Yoshiro Mori, président du comité d’organisation des JO de Tokyo 2020, ont jeté un nouveau froid sur le monde olympique ce mercredi, à moins d’un an du coup d’envoi de l’édition nippone.

Dans une interview accordée au groupe japonais NHK, ce dernier a rappelé l’importance primordiale de l’accès à un vaccin, sans quoi la compétition, prévue à partir du 23 juillet 2021, ne pourrait pas se tenir…

« Le premier point sera qu’un vaccin ou un médicament soit développé. Si la situation continue telle qu’elle l’est en ce moment, nous ne pourrons pas (organiser les Jeux), » a-t-il déclaré avant de poursuivre avec une note d’espoir. « Je ne peux pas imaginer que la situation de cette année puisse se poursuivre l’année prochaine. »

Yoshiro Mori s’est également exprimé avec retenue sur le potentiel maintien des JO avec un nombre restreint de spectateurs, voire à huis clos. « Si elle s’avère être la seule alternative, alors nous devrons réfléchir », a-t-il poursuivi, ajoutant qu’il n’écartait pas, là aussi, la possibilité d’une annulation des Jeux.

En guise de lueur d’espoir, on peut tout de même noter les résultats des vaccins développés en Chine et en Angleterre, qui produisent une réponse immunitaire contre le Covid-19. Reste qu’ils doivent désormais passer la phase 3, celle des tests à plus grande échelle, avant de pouvoir être commercialisé et utilisé par le public.