Le président du Heat entend disputer la prochaine saison dans une American Airlines Arena pleine

Alors que la saison actuelle reprend dans une « bulle », et que Michele Roberts a prévenu qu’il faudrait peut-être renouveler l’expérience si la situation sanitaire ne s’améliorait pas aux Etats-Unis, le président du Heat, Eric Woolworth, a fait des déclarations totalement à contre-courant de l’ambiance générale.

« Nous prévoyons de jouer la saison prochaine devant les fans et nous avons l’intention de jouer à guichets fermés, comme nous l’avons fait depuis 2009, pour tous nos matchs », a-t-il ainsi déclaré. « Nous allons continuer de faire tout ce que nous ferions dans une intersaison classique. Et nous vendons des abonnements depuis le début. Je pense que cela en dit long sur l’intérêt que les gens de Miami portent à notre équipe, mais aussi sur l’engagement que nous avons dans la communauté, et pour nous assurer que nous jouerons l’année prochaine devant nos fans et que nous trouverons comment le faire en toute sécurité. »

Alors que la NBA prévoit de débuter la prochaine saison en décembre, sera-t-il possible de jouer devant 20 000 personnes ? Les épidémiologistes le déconseillent fortement tant qu’aucun vaccin n’aura été trouvé.

« Nous avons travaillé très, très dur sur ce plan, que nous allons certainement mettre en place cet automne », a pourtant continué Eric Woolworth. « Pour l’instant, je pense que le temps joue en notre faveur. Nous avons une date provisoire pour le premier décembre, mais cela pourrait glisser, et nous pourrions débuter en janvier. »

« Je pense que la plupart de mes pairs en NBA ont le sentiment que nous ne devrions pas commencer la saison prochaine avant de pouvoir retrouver tous les fans dans les salles. Dans une structure comme la nôtre, il y a environ 20 000 places assises, cela ferait environ 2 500 personnes. Quel genre d’expérience pouvons-nous offrir à 2 500 fans ? »

Étant donné toutes les précautions mises en place par la NBA dans sa « bulle », il semble complètement irréaliste de penser que la ligue va autoriser la réouverture totale des salles.

L’idée, c’est plutôt de rouvrir les salles à 10 ou 15 % de leurs capacités, pour respecter la distanciation.

De quoi prouver qu’en Floride, la conscience de la dangerosité du Covid-19 est encore à géométrie très variable. Surtout que le dirigeant est fier d’expliquer que les ventes de billets ne se sont jamais arrêtées pour le Heat.

« Nous sommes en fait en avance par rapport à là où nous en étions l’année dernière à cette époque, en ce qui concerne les abonnements à l’année. Donc les affaires sont bonnes, de ce côté-là. Quand la NBA a fait une pause, à partir du 11 mars, le 12 mars, certains de nos pairs de la ligue ont en quelque sorte tout arrêté, ont levé les mains en l’air et n’étaient pas vraiment sûrs de ce qu’ils devaient faire. Mais nous ne l’avons pas fait. Nous avons adopté une approche différente, qui consistait à dire : ‘Écoutez, nous avons encore un travail à faire’. »