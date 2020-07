Sans aucun cas de Covid-19 depuis trois semaines, la « bulle » NBA semble fonctionner et permet d’imaginer une fin de saison réussie. Sauf qu’il faut déjà penser à la prochaine et à son organisation.

Pour Michele Roberts, si la situation sanitaire n’évolue pas positivement aux États-Unis alors que le pays n’arrive toujours pas à contrôler le virus, comment faire autrement que d’installer à nouveau une « bulle » ?

« Si demain ressemble à aujourd’hui, je ne sais pas comment on pourrait faire différemment », annonce la présidente du syndicat des joueurs à ESPN. « On est tous conscients de la situation actuelle, et ce n’est pas moi qui parle, c’est la ligue et nos experts. S’ils nous disent de refaire comme ça, alors il faudra le faire. Je ne fais pas partie des gens du même camp que Trump, qui pensent qu’en deux semaines, tout sera terminé. Mais je prie pour ça. Si les choses restent ainsi, la bulle sera la seule solution. »

La saison prochaine pourrait commencer en décembre prochain. La NBA a donc encore au moins cinq mois pour trouver une solution en s’adaptant à la situation du pays. Mais ce n’est pas la même chose de finir une saison avec 22 équipes (qui ne seront plus que 16 dès le 17 août prochain, pour le début des playoffs) que d’en disputer une complète, avec 1 230 matches à jouer sur six mois, et 30 formations à encadrer…

De plus, Michele Roberts, qui vient d’arriver à Disney World, a été rassurée par les conditions de vie des joueurs pour ces semaines de compétition coupées du monde.

« J’étais inquiète que cela ressemble à un camp de redressement. Vraiment. Je me disais qu’on ne pouvait pas les incarcérer comme ça. Même si c’est une jolie prison, ça reste une prison. Mais finalement, le protocole de santé et le port du masque sont très simples à vivre et les installations pour les joueurs très bonnes. Elles ressemblent à celles qu’ils connaissent habituellement. Rien n’est jamais parfait, mais je suis totalement satisfaite. »