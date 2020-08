Laisse pas freiner Memphis…

Si l’air de Disney World a fait énormément de bien à des équipes comme Indiana, Phoenix ou Portland, les Grizzlies eux peinent toujours à retrouver leur dynamique de mars dernier.



Après quatre matches, Memphis n’a pas encore signé la moindre victoire et plus dur à avaler encore, toutes ces défaites sont très courtes : dix points ou moins à chaque fois.

« De toute évidence, ces défaites vont peser », analyse le coach Taylor Jenkins pour le Memphis Commercial Appeal. « C’est un facteur à prendre en compte, mais toute la saison, les joueurs ont rebondi. »

Comment rebondir justement ? Les soucis défensifs sont profonds depuis la reprise, avec des Grizzlies qui laissent leur adversaire faire mal à 3-pts, et un dernier quart-temps qui n’est presque jamais maîtrisé. Sans oublier des absents importants, dont le dernier en date n’est autre que Jaren Jackson Jr.

« Bien évidemment, la perte de Jackson est énorme. Mais celles de Justise Winslow et Tyus Jones aussi », poursuit Jenkins. « Néanmoins les gars continuent de se battre. On a eu nos chances dans ces quatre matches, on a parfois été devant, on pouvait gagner. »

Même pas de « play in » pour arracher les playoffs ?

Sauf que la pièce est toujours retombée du mauvais côté et Portland se rapproche dangereusement. Les Grizzlies avaient 3.5 victoires d’avance la semaine passée, avant le premier match de la reprise. Une semaine après, il n’y a plus qu’un succès d’écart.

Et si ça continue comme ça, comme San Antonio, New Orleans voire Phoenix sont encore dans la course, Memphis pourrait bien finir la saison au-delà de la neuvième place et ne pas avoir le fameux « play in », tant décrié, pour sauver sa fin de saison manquée…

« On est toujours concentré sur le match qui vient », assure Ja Morant à ESPN. « Les médias rappellent constamment notre avance mais nous, on ne peut pas faire attention à tout ça. Car cela nous rajoute de la pression et on n’a pas besoin de ça. On apprend de ce qu’on traverse actuellement. On a encore quatre matches, il va falloir être en mode attaque. »

Ces quatre dernières rencontres sont programmées contre le Thunder, les Raptors, les Celtics et les Bucks. Quatre formations déjà qualifiées, et qui pourraient relâcher la pression.