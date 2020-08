Devin Booker fait rêver les Suns

All-Star depuis février, Devin Booker n’a plus grand chose à prouver sur le plan individuel. Il a planté 70 points dans un match. Il est considéré comme l’un des meilleurs attaquants de la ligue. Désormais, il doit juste prouver qu’il peut mener Phoenix vers les sommets en les ramenant déjà en playoffs. C’est la mission quasi impossible que mènent les Suns dans la « bulle », et cette nuit, la franchise a décroché sa 3e victoire de rang. Une première cette saison, et Booker en est le héros avec ce shoot au buzzer sur la truffe de Paul George.

Au sol, les bras collés au corps, Booker peut savourer. « On veut encore faire du bruit. On veut rester dans l’ombre, et simplement se donner à fond à l’entraînement et en match. C’est ce qu’on a fait ce soir. On s’est mis dans la situation de gagner, et il est arrivé ce qui est arrivé… »

A 115-115 avec un dernier ballon à jouer en sept secondes, Booker n’avait qu’un objectif : ne donner aucune chance aux Clippers de gagner. Pour cela, il fallait tirer à la dernière seconde et espérer que le shoot rentre. Et ce fut le cas ! « Book a fait du Book » résume son coach dans l’Arizona Sports. « J’ai confiance en lui et dans sa capacité à shooter ou faire la passe. Ce soir, il mis ses tirs les uns après les autres, et le dernier était super cool à regarder. Je suis content pour lui, mais il serait le premier à vous dire que ce n’est pas terminé. »

« On ne va pas se reposer sur nos lauriers »

Ce qui est aussi « cool » à regarder, c’est de voir une équipe progresser et prendre du plaisir à jouer ensemble. « Nos joueurs ont simplement grandi ce soir » poursuit Williams. « Ce soir, on a joué une équipe qui pourrait gagner le titre et ils ont tout donné. On a encore du boulot. On ne va pas se reposer sur nos lauriers« .

Même discours chez Booker. Depuis 10 jours, il répète qu’il veut gagner le respect de ses pairs. La veille du match, il parlait d’un match référence pour prouver que les Suns avaient franchi un cap. « On n’a pas en tête l’idée de faire 8 victoires en 8 matches. Ce n’est pas notre objectif. Les gens peuvent aussi dire qu’on n’a rien à perdre, mais on ne voit pas les choses comme ça. Il y a des matches à perdre, et d’autres à gagner. On forme une équipe plaisante et on prend du plaisir. On voulait juste venir ici et faire du bruit, et c’est ce qu’on fait. »

Le prochain match, ce sera face à Indiana, contre un joueur revanchard : T.J. Warren. Transféré aux Pacers contre des clopinettes, l’ancien ailier des Suns est inarrêtable depuis son entrée dans la bulle, et son duel avec Booker vaudra le coup d’oeil !