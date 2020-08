Clippers – Suns : à chacun son test

Jamais deux sans trois ? Pour la première fois de la saison, les Suns vont tenter de décrocher une 3e victoire de suite. L’obstacle est de taille puisqu’ils défient les Clippers, dauphins des Lakers à l’Ouest. Mais c’est justement le genre d’adversaire que Phoenix veut affronter pour se jauger. A la fois pour confirmer cette bonne reprise, mais aussi évaluer l’écart avec le top niveau.

« Je suis impatient de jouer contre ce type d’équipe et je pense que les joueurs aussi » explique Monty Williams dans l’Arizona Central. « On sait qu’on n’est pas dans la même catégorie, mais on a l’opportunité de se mesurer à ces équipes qui sont au-dessus de nous. On n’y va pas uniquement pour se tester, mais aussi pour leur tenir tête et se donner une chance de gagner. Je trouve ça très sympa. »

Avec leur bilan de 28 victoires pour 39 défaites, les Suns sont encore en course pour la 9e place, synonyme de play-in, et il y a donc un véritable enjeu. « Je pense que c’est l’une des équipes les plus affamées ici » estime Pat Beverley. « Evidemment parce qu’ils essaient de faire les playoffs. Leur coach et leur staff les font jouer à un niveau élevé. Ils jouent vraiment vite. Ricky Rubio et Devin Booker donnent le ton avec Deandre Ayton, et ils font un sacré boulot pour écarter le jeu. C’est un autre bon test pour nous. »

Mêmes impressions chez Doc Rivers. « C’est juste une équipe bien coachée. Ils se donnent à fond. Ils jouent espacés. Devin Booker est un joueur incroyable, un attaquant incroyable très agressif. Rubio est très intelligent. Ils possèdent beaucoup de joueurs de qualité avec lesquels il faut composer. »

Pour Devin Booker, qui reprend le discours de son coach, c’est le genre de match qui permet de gagner le respect de ses adversaires. Evidemment quand on gagne, comme ce fut le cas face aux Mavericks.

« Ce sont des victoires nécessaires pour gagner le respect de la NBA » insistait l’arrière All-Star après le succès face à Dallas. « Ce sont des matches accrochés, difficiles où tout ne tourne pas comme on le souhaite, mais où on trouve des solutions pour gagner. »

Face aux Clippers, ce sera tout de même un niveau au-dessus, même si l’équipe pourrait encore être privée de Lou Williams et de Montrezl Harrell, deux des meilleurs remplaçants de la NBA. « Ils sont taillés pour les playoffs » conclut Monty Williams. « Ils ont tout ce qu’il faut. Ils ont un effectif riche. Ils ont des shooteurs. Ils ont des joueurs de un-contre-un. Ils sont physiques. Ils ont de l’expérience. Leur coach est titré. »