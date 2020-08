Phoenix n’est pas là pour faire de la figuration !

Même s’il ne s’agissait que des Wizards en face, les Suns ont attaqué cette reprise par une victoire, et Monty Williams souhaite que ses joueurs restent sous pression et jouent les trouble-fête jusqu’au bout. À commencer dès ce soir face à Dallas. « Ce que j’essaie, c’est de faire comprendre à nos joueurs qu’il faut gagner pour mériter le respect de la NBA » explique le coach de Phoenix. « Il ne s’agit pas de gagner par un moyen détourné, mais de gagner à un niveau élevé, et c’est quelque chose que nous n’avons pas fait. On a gagné des matches, mais pas comme on le souhaitait, et quand on gagne avec la manière, on gagne le respect des autres équipes et le respect des médias. Beaucoup de choses s’enchaînent quand on gagne. C’était la base de tout pour nous. »

Equipe avec le plus mauvais bilan de l’Ouest dans la « bulle », Phoenix veut clairement prouver qu’elle n’a pas usurpé sa place, et que Devin Booker et ses coéquipiers ne sont pas là pour faire de la figuration.

« On est là pour envoyer notre message » résume Cameron Payne. « On est prêt pour tous les matches. On essaie d’aller accrocher la 8e place. Notre objectif ne fait aucun doute : on a faim ! C’est ce qui caractérise cette équipe et Monty, on a tous faim et on veut tous prouver aux autres équipes qu’on est là pour une raison, et ce n’est pas pour aider les autres à se préparer pour les playoffs. On essaie de récupérer notre place en playoffs. »

Vainqueurs déjà du Jazz et des Raptors lors des « scrimmages », les Suns ont pris cette reprise par le bon bout, et Devin Booker est ravi. « J’ai tout aimé » a-t-il expliqué après la victoire face aux Wizards. « On a communiqué. On a joué ensemble. On a joué et communiqué dans les bons comme dans les mauvais passages. C’est que j’ai aimé. »

Pour Deandre Ayton, Dallas est un adversaire idéal pour jauger le niveau des Suns. « C’est très bien pour nous pour voir où nous en sommes et pour voir ce qu’on peut faire. On essaie de donner le meilleur de nous mêmes pour bien finir. On essaie d’être compétitif à chaque match. On va le faire, match après match, en refusant la médiocrité. »