Devin Booker abat les Clippers au buzzer !

A la recherche d’une 3e victoire de suite, Phoenix entame la partie par un 2/10 mais ne perd que 11-7 après 5 minutes au premier temps-mort. Un layup et une action à 4 points de Ricky Rubio plus tard, les compteurs sont remis à zéro. Devin Booker enfile ensuite un, puis deux, puis trois 3-points de suite pour donner les commandes de la partie à son équipe.

Les Clippers pensent avoir trouvé le bon cinq en sortie de banc au moment de repasser devant en début de deuxième quart, mais le duo Ayton-Rubio s’amuse et redonne 6 points d’avance à Phoenix. Doc Rivers n’a d’autre choix que de remettre ses titulaires en selle pour recoller. À l’inverse Monty Williams doit sortir les siens mais l’inattendu Cameron Payne enchaîne un panier impossible en déséquilibre puis deux banderilles ! Heureusement que Kawhi Leonard répond à Devin Booker à la dernière seconde pour limiter la casse (63-56).

Devin Booker gagne son duel au sommet avec Kawhi Leonard

Rubio et Bridges en remettent de toute façon deux couches de loin après la pause entre les innombrables coups de sifflet des arbitres. Ayton et Booker continuent eux d’enchaîner les jumpshots mais Kawhi et PG ont haussé le ton et ne tardent pas à égaliser. Sauf qu’il y a toujours un Cameron Payne ou Johnson pour marquer et c’est encore Phoenix qui va filer en tête vers le dernier quart (95-91).

Les joueurs de l’Arizona en veulent tout simplement plus jusqu’à maintenant, à l’image de ces quelques rebonds offensifs récompensés par un 2+1 de Cam Johnson. Paul George prend le jeu à son compte mais il est bien seul, les Clippers s’entêtant de loin pour une seule maigre réussite de Reggie Jackson. Ça suffit pour rester au contact car Phoenix est à 3/12 dans la période, alors Devin Booker transforme deux gros tirs, puis Rubio donne 6 points d’avance à Phoenix à 3 minute de la fin.

Kawhi retrouve le parquet avec la même intensité que lorsqu’il l’a quitté, ce qui fait la différence par rapport au début de match : il inscrit deux paniers, en laisse un à Zubac avant de marquer de nouveau. Devin Booker met le gros tir du money time à 33 secondes de la fin pour repasser devant. Mais Kawhi égalise vite sur lancers. Les Clippers défendent bien la possession suivante mais Ivica Zubac manque sa relance et offre la balle de match à Devin Booker… qui marque au buzzer malgré la défense de Paul George ! Quel match de l’arrière et de ses Suns qui signent une 3e victoire de suite. C’est une première cette saison !