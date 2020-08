Plus dure fut la chute pour les Nets

Au lendemain de la surprenante victoire contre les Bucks, les Nets retrouvaient leur « Bubble Big 3 » – Caris LeVert, Joe Harris et Jarrett Allen – contre les Celtics et voulaient surfer sur ce succès de prestige. Sauf que Brooklyn a pris la vague en pleine tête, s’inclinant 149-115.



La défense a pris l’eau dès le début de match, encaissant au moins 34 points dans chaque quart-temps et s’approchant du record de franchise hors prolongation (151 points encaissés contre les Spurs en 1978).

« J’aurais aimé qu’on soit plus compétitif, surtout en première mi-temps », regrette LeVert au New York Post. « Les Celtics en ont profité. »

Jacque Vaughn a reconnu sans problème que son groupe souffrait « d’absences » et qu’il attendait une réaction vendredi contre les Kings. Joe Harris, lui, a fait la même analyse que son coéquipier LeVert.

« Ce n’est pas une question de talent, c’est simplement une question d’intensité. On doit pouvoir jouer dur chaque soir, et ne pas nous battre nous-mêmes. On sait que la route est longue et dure ici, et on n’a pas le luxe de pouvoir prendre un match par-dessus la jambe ou ne jouer qu’une mi-temps. Chacun doit être à 110 %, chaque soir. On ne peut laisser cette défaite nous miner ou plomber nos esprits. »

Qualifiés vendredi soir pour les playoffs ?

Comment expliquer cette brutale chute des Nets, alors que les Celtics étaient eux aussi en back-to-back après une défaite contre Miami ?

« C’est difficile, mais je ne vais pas utiliser ça comme une excuse », avance Harris, toujours pour le NY Post, en évoquant les changements de formation d’un match sur l’autre. « On a été capable de jouer ensemble, on l’a montré ces derniers matches. »

Non seulement pour effacer cette gifle, le prochain match des Nets, contre Sacramento, sera également important car il peut permettre la qualification pour les playoffs. Une victoire contre Boston aurait suffi, ainsi qu’une prochaine défaite de Washington. Mais si les Wizards joueront eux aussi vendredi soir, leur match contre New Orleans est programmé après celui des hommes de Jacque Vaughn. Aux Nets donc de remplir leur mission.

« Cela aurait été bien de valider notre place en playoffs ce mercredi soir, mais on aura encore des opportunités », annonce LeVert. « Je pense qu’on sera prêt pour vendredi soir. »