« J’ai le sentiment de pouvoir dicter le jeu » : la confiance retrouvée de Joël Embiid

Joël Embiid est en confiance, et on aurait presque tendance à l’oublier mais ça n’a pas toujours été le cas cette année. Avant la suspension de la saison, cet hiver, le pivot était en pleine crise existentielle, perdu entre la volonté d’arrêter de jouer les gentils – après la terrible défaite lors des derniers playoffs – tout en prenant du plaisir sur le parquet.

Il y a eu des échanges compliqués avec le public de Philly, des déclarations dans la presse, et puis cette pandémie qui lui a permis de repartir à zéro. Le pivot est arrivé à Orlando avec « quelque chose à prouver », il s’était donné les moyens de le faire en travaillant très dur pendant le confinement, et il tient le bon bout.

« J’ai le sentiment d’être indéfendable »

Depuis la reprise, le Camerounais tourne ainsi à 32.7 points à 58% aux tirs en 33 minutes sur trois matchs, avec en prime 13.7 rebonds, 4 passes, 1.7 contre et 1.7 interception. Hier soir, c’est lui qui a boosté son équipe pour assurer la victoire contre les Wizards. De quoi retrouver cette fameuse confiance.

« En playoffs, quand le jeu ralentit, j’ai le sentiment d’être indéfendable » assure-t-il. « Je progresse, surtout avec les prises à deux, j’implique mes coéquipiers. Ce sont les playoffs qui comptent. Il y a encore du boulot mais je crois que je progresse (…) J’ai le sentiment de pouvoir dicter le jeu comme je veux, quand je veux, que ce soit en étant le meilleur joueur en défense ou le meilleur joueur en attaque. »

Du « Jojo » dans le texte, mais son niveau ne doit rien au hasard. Brett Brown estime que c’est le résultat du travail fourni avant la reprise et qu’il est par exemple beaucoup plus concentré lorsqu’il a le ballon au poste, y compris en fin de partie. Al Horford le trouve lui « plus impliqué. »

« Il est plus impressionnant, on voit qu’il a pris soin de son corps et qu’il veut vraiment être prêt quand il arrive sur le terrain » résume l’ancien Celtic. « Les soins, les exercices, il fait tout ce qu’il a à faire. Ce n’est pas surprenant qu’il joue à ce niveau. »