Nouveau coup de gueule pour Joel Embiid

C’est la crise à Philadelphie : après une défaite à Boston samedi, les Sixers se sont fait exploser par Jimmy Butler à Miami hier avec un revers de 31 points. Largués dans un troisième quart perdu 41-25, les hommes de Brett Brown n’ont montré aucun signe de révolte. Il ne manquait plus qu’une petite sortie devant les journalistes pour acter la crise, et c’est comme souvent Joel Embiid qui a exprimé ses états d’âme.

Meilleur marqueur de son équipe avec 29 points, il avait parfaitement commencé la partie avec 11 des 17 premiers points de Philly, à 5/6. « Ça devrait être comme ça tous les soirs » note-t-il en remettant lui-même en cause son niveau d’engagement. Avant de se charger de son entraîneur et de se demander pourquoi il n’a eu que 8 tirs derrière, sur l’ensemble du match. « J’essaie toujours de comprendre ce qu’on me demande. C’est différent chaque soir. Tu ne sais pas à quoi tu auras droit. Certains soirs tu as le ballon, d’autres non. Mais au final tout se joue en défense et on n’a pas fait assez de stops. »

« Si tu veux me donner le ballon, je suis sûr que tu peux trouver un moyen »

Comment expliquer ce manque d’implication en attaque ? « Je ne sais pas » répond Joel Embiid. « Si tu veux me donner le ballon, je suis sûr que tu peux trouver un moyen. Je ne sais pas pourquoi le ballon n’arrivait pas. J’ai fait un bon début de match, et je ne sais pas ce qui s’est passé ensuite. Je dois regarder le match. »

Peut-être que la bonne défense de Bam Adebayo a joué ? Ou bien la défense de zone et les prises à deux du Heat, comme l’a mentionné Brett Brown ? « Non, je reste là-dessus : si tu veux donner le ballon à quelqu’un, on peut trouver une solution » insiste le Camerounais. « Mais les entraîneurs n’ont pas ce pouvoir. Ils ne sont pas sur le terrain à tirer ou faire des passes. Tout ce qu’ils peuvent faire c’est appeler des systèmes, qu’on doit exécuter ensuite. » Brett Brown et Ben Simmons apprécieront.