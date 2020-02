Le MVP de la nuit : Jimmy Butler fait passer un message à son ancienne équipe

Face à Ben Simmons et son ancienne équipe des Sixers, Jimmy Butler était particulièrement motivé. À l’aise dans le périmètre et incisif en défense, avec une interception rapidement transformée en deux points, il a passé la bagatelle de 23 points à Philadelphie en première mi-temps pour lancer son équipe !

« Il a été si confiant et agressif », se félicitait Erik Spoelstra. « Il a pris ce qui était à prendre plutôt que de tomber dans leur jeu. Et il a trouvé un excellent rythme. »

Et comment ! À 14/20 aux tirs au final, dont 2/2 de loin et 8/8 aux lancers, Jimmy Butler avait sans aucun doute cette date entourée au feutre rouge sur son calendrier. Face à Ben Simmons, mais aussi Tobias Harris et Joel Embiid, le garçon était prêt à attaquer ses anciens coéquipiers dès l’entre-deux.

Ce qui a même fait dire à Ben Simmons que les Sixers ont été « soft »…

« Je ne m’inquiète jamais de l’attaque. À vrai dire, je ne m’inquiète jamais de la défense non plus », a envoyé Jimmy Butler après le match. « Tout ce qui m’inquiète en fait, c’est de gagner ! »

Face à des Sixers où la crise est de plus en plus apparente, Jimmy Butler a forcément pris un malin plaisir à tourner le couteau dans la plaie en réalisant son meilleur match de la saison. L’ailier All-Star n’aura même pas à fouler les planches en dernier quart-temps, avec Miami confortablement en contrôle à la maison.