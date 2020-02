Joel Embiid veut retrouver le plaisir de jouer

Les Sixers sont-ils les nouveaux Celtics ? Une équipe pleine de talent qui n’arrive pas à gagner. Une équipe où tout le monde s’entend à peu près bien. À peu près, car s’il n’y a pas de clash, il y a des piques – comme Josh Richardson et Joel Embiid pour Ben Simmons – et Al Horford l’avouait avant-hier : il y a un problème dans le vestiaire.

Lequel ? Mystère. Mais ces Sixers cherchent toujours leur rythme de croisière et leur fragilité semble les empêcher de prendre du plaisir. Un problème désormais clairement identifié par Joel Embiid, le visage du club : en décembre, il n’arrivait pas à placer le curseur entre l’amusement et le sérieux, mais là, il a fait son choix. « J’essaie de retrouver le Joel fun, de sourire un peu plus » explique-t-il alors que Philadelphie a perdu son quatrième match de suite et pointe à la sixième place à l’Est.

« Toute la saison, je me suis dit que j’étais trop sérieux. J’ai l’impression que tout le monde croit que je suis de mauvaise humeur ou que je m’en fiche. Je ne m’en fiche pas. Je veux gagner. Mais en même temps, j’essaie d’avoir une attitude différente. Il est évident que ça ne fonctionne pas. Je dois retrouver le Joel fun, être marrant. Tout en restant concentré. Essayer de nous aider comme je peux. »

Toujours de l’espoir

Il n’a pas pu faire grand-chose hier soir, avec un laid 6/26 aux tirs, en partie à cause de douleurs à la main. Dans le sillage de son pivot, Philly n’aura jamais vraiment fait peur à la meilleure équipe de la ligue, Milwaukee.

« Je pense que ça met beaucoup de choses en perspective – y compris le désespoir » note ainsi Al Horford, auteur de 15 points à 5/17, qui veut rester positif. « On a perdu quatre matchs de suite, mais c’est comme si on se redécouvrait. On essaie de trouver une solution. Je pense que du bon ressortira de tout ça. »

Tobias Harris, 25 points à 10/23 hier, est persuadé que oui. « Tu comprends beaucoup de choses quand tu traverses des hauts et des bas. Ce qui compte, c’est comment tu traverses tout ça. Je crois que cette équipe est une bonne équipe, une équipe destinée à l’excellence. On agit pour être à ce niveau. On va continuer à se pousser les uns les autres et se préparer pour la suite. » On croirait vraiment entendre les Celtics l’an passé.