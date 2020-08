Joel Embiid sauve les Sixers face aux Wizards

Les Sixers assuraient qu’ils avaient trouvé la bonne formule, et qu’on verrait un tout autre visage pour la reprise. Il n’en est rien ! Dès l’entame, on constate que c’est poussif, et il faut l’adresse extérieure de Shake Milton et de Furkan Korkmaz pour que les Sixers finissent le quart-temps en tête. Le jeune meneur de Philly plante même un 3-points au buzzer pour donner six points d’avance (26-20) mais c’est une avance en trompe-l’œil.

La bonne nouvelle, c’est tout de même que Joel Embiid est dans un bon soir. Il est agressif en attaque comme en défense, et il ne se disperse pas dans des tirs ou des moves inutiles.

Lorsqu’il revient sur le terrain, il prend le match à son compte et il enfonce Thomas Bryant. Dans le sillage de son pivot All-Star, Philly se détache enfin, et l’écart atteint les dix points (54-44). Mais Jerome Robinson, encore très bon, imite Shake Milton avec un 3-points au buzzer pour limiter la casse à la pause (54-47).

Ben Simmons se blesse au genou

Au retour des vestiaires, on retrouve des Sixers sans envie, ni rythme, et les Wizards en profitent. Sous l’impulsion de Thomas Bryant, mais aussi de Troy Brown Jr, ils signent un 15-4 pour prendre les commandes du match (62-58).

hilly est retombé dans ses travers, et pour ne rien arranger, Ben Simmons sort sur blessure après un appui anodin. Ish Smith et Robinson se chargent de maintenir ce petit écart, et comme en deuxième quart-temps, il faut attendre le retour aux affaires de Joel Embiid pour que les Sixers réagissent. Comme un grand, le pivot All-Star signe un 7-0 pour redonner l’avantage à sa formation (77-74).

Près du cercle, en fadeaway au poste bas ou en tête de raquette, le Camerounais fait mouche de partout. Sous son impulsion, les Sixers retrouvent leurs dix points d’avance (85-75). Sauf qu’il prend sa 5e faute, et Brett Brown est contraint de le sortir. Résultat : Washington en profite pour revenir à quatre points (92-88) grâce à Brown Jr.

Il n’y a pas dix mille solutions, il faut rappeler Joel Embiid, et le pivot des Sixers assure la victoire des siens avec notamment un gros dunk en trailer. Il met son lancer derrière (107-98) puis récolte illico sa 6e faute pour une faute offensive. Mais c’est trop tard pour les Wizards, quasi éliminés de la course aux playoffs.