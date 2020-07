J.R. Smith spectateur attentif du nouveau LeBron James

On ne sait pas si LeBron James a fait des pieds et des mains pour que les Lakers recrutent J.R. Smith, mais c’est à nouveau réunis qu’ils vont tenter d’aller gagner un titre.

Champions ensemble en 2016, ils ont aussi vécu des moments compliqués comme cette boulette de J.R. Smith lors du Game 1 des Finals 2018. Depuis, le King a rejoint Los Angeles, J.R. Smith a été coupé par les Cavaliers, et les voilà ensemble pour terminer cette saison pas comme les autres.

L’occasion pour J.R. Smith de découvrir un nouveau LeBron James. « Plus que tout, je pense simplement qu’il est bien plus patient dans sa manière de s’exprimer et sa manière d’aborder le processus d’un match. Il a moins de pression sur les épaules, et il peut simplement être lui-même. Avant, il était toujours focalisé sur son cheminement, la victoire et tout ça, mais j’ai le sentiment qu’il n’a plus de pression sur les épaules, et qu’il peut être lui-même. »

« Il donne plus l’occasion aux gens d’exprimer leurs opinions et de faire leur boulot »

LeBron James n’a plus rien à prouver, même aux Lakers qui attendent un titre depuis 10 ans. Il maîtrise son sujet, et J.R. Smith relève aussi que le quadruple MVP est moins omnipotent. « Il n’a plus à orchestrer l’attaque ou la défense, ou ce que les autres font mal… Il sait laisser les coaches faire leur boulot, et je pense que c’est une vraie preuve de sa maturité » poursuit-il à Spectrum Sportsnet. « J’ai vu des interviews où les gens essayaient de dire qu’on ne pouvait pas le coacher car il en savait trop sur le basket, mais il est sans doute la personne la plus facile à coacher parce qu’il vous donne son point de vue ou son opinion, et il peut avoir raison. »

Pour J.R. Smith, ça ne signifie pas pour autant que LeBron James est devenu moins exigeant. « S’il voit quelque chose qu’il n’apprécie pas, il va en parler, mais je trouve qu’il donne plus l’occasion aux gens d’exprimer leurs opinions et de faire leur boulot. »