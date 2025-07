Le contrat de James Harden aux Clippers seulement partiellement garanti

Sans faire trop de bruit, les Clippers ont sans doute réalisé une des « free agency » les plus habiles de NBA. Sans perdre de joueurs clés à l'exception d'Amir Coffey pour le moment encore libre, la franchise de Los Angeles a réalisé quelques signatures intéressantes à court terme, tout en s'assurant d'une certaine flexibilité dans un an.

Les re-signatures de James Harden et Nicolas Batum, ainsi que l'arrivée de Brook Lopez ont été officialisées dimanche. Et les détails de leurs contrats sont intéressants.

Nicolas Batum et Brook Lopez se sont engagés chacun pour deux saisons, avec une « team option » pour la deuxième année de leurs contrats. « Nico est un élément intégral de cette ère des Clippers » a réagi Lawrence Frank, le président des opérations basket de la franchise. « Ses qualités, son altruisme et son haut QI basket élèvent toute notre équipe. Il voit le jeu et il fait les actions qui vous font gagner, qu'elles sautent aux yeux ou soient plus subtiles. Nous ne pouvons que bénéficier de sa présence. Brook protège le cercle à un très haut niveau et c'est un shooteur qui va amener une dimension différente à notre secteur intérieur. C'est un ancien champion et un authentique professionnel qui va être une grand ajout à notre groupe. »

Conserver leurs vétérans ou se donner de la marge, les Clippers auront le choix en 2026

Les Clippers ont utilisé une majeure partie de leur « mid-level exception » pour s'offrir les services de l'ancien pivot des Bucks. Mais ils se sont surtout assurés avec ces deux « team option » de pouvoir disposer d'un peu plus de 15 millions de dollars disponibles pour la « free agency » 2026 s'ils le désirent, en particulier si la saison ne se passait pas aussi bien que prévu à l'Intuit Dome.

Avec ce même objectif, James Harden a bien été prolongé avec une augmentation de salaire, 39 millions de dollars au lieu des 35 qu'il touchait la saison dernière puis 42 en 2026/27 via une « player option ». Mais celle-ci n'est que partiellement garanti, à hauteur de 13.3 millions de dollars assure Michael Scotto, journaliste pour HoopsHype.

Soit une possible économie d'environ 29 millions de dollars supplémentaires pour les Clippers. Ajoutez les « team option » des contrats de Bogdan Bogdanovic et de Kobe Brown, et vous obtenez près de 65 millions de dollars dont les Clippers pourraient disposer lors de la prochaine intersaison pour constituer leur effectif.

De quoi en faire un des potentiels animateurs de la free agency 2026, alors que des joueurs comme Kevin Durant, De'Aaron Fox, Draymond Green, voire Luka Doncic, Trae Young, ou LeBron James pourraient être sur le marché.