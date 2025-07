Angel Reese et Chicago ont fait trembler Minnesota jusqu’au bout

Le Lynx poursuit son train d'enfer et accentue son avance sur ses poursuivantes en WNBA, quatre équipes se tenant à une victoire derrière Minnesota. Toujours invaincues en onze matchs à domicile, les coéquipières de Napheesa Collier ont assuré, jouant avec sérieux et application jusqu'à la fin pour prendre un match qui aurait pu leur échapper.

Avant-dernières de la ligue, les joueuses de Chicago ont tout donné pour leur part et peuvent se rassurer par le contenu affiché sur le parquet de la meilleure formation de WNBA actuellement, avec notamment Rachel Banham, qui a rendu son meilleur match offensif de la saison (20 points, 6/10 à 3-points) et une Angel Reese pas toujours optimale en termes d'adresse (7/16) mais qui se démène pour arracher des rebonds et impliquer l'équipe puisque c'est la troisième fois en quatre matchs qu'elle atteint les six passes décisives.

Le dernier mot pour Alanna Smith

Le contenu global a ainsi été encourageant. Le seul problème, c'est que Minnesota évolue à un autre niveau de confiance, et c'est peut-être là aussi que la rencontre s'est jouée.

Après le départ canon de Chicago (10-24), le Lynx ne s'est pas affolé. Diamond Miller a été à l'initiative et la conclusion d'un 12-3 avec deux paniers à 3-points pour relancer son équipe (22-27). C'est ensuite un 16-2 qui a permis à Minnesota de reprendre les devants à la pause, avec Kayla McBride de loin pour lancer la révolte, Courtney Williams pour alimenter au scoring et Napheesa Collier pour finir le boulot (38-35).

Le rapport de force venait de changer, d'autant plus après le retour tonitruant de Courtney Williams en troisième quart-temps (11 de ses 20 points inscrits). Mais Chicago est resté à l'affût, grâce à Angel Reese mais aussi à l'adresse extérieure du trio Plum-Banham-Atkins pour rester au contact à l'entame du dernier acte (56-52). Jusqu'au bout, le Sky a ainsi réussi à maintenir la pression, contraignant Napheesa Collier à s'employer et Kayla McBride a inscrire des points plus que précieux en fin de match pour répondre à la menace incarnée par Rachel Banham, Elizabeth Williams et Angel Reese, Chicago étant revenu à 77-75 sur un 3-points de Rachel Banham pour finalement s'incliner 80-75, l'ultime tentative de Banham pour égaliser à 9.1 secondes de la fin ayant été contrée par Alanna Smith.

Les deux équipes se retrouveront à nouveau vendredi prochain et lundi 14 juillet, à Chicago cette fois. D'ici là, le Sky essaiera de renouer avec la victoire à Washington demain soir puis face à Dallas. Minnesota va pour sa part aller se frotter au Phoenix Mercury, actuellement deuxième, mercredi soir

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.