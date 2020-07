Avec #FreeWoj, les joueurs NBA apportent leur soutien à Adrian Wojnarowski

Le 10 juillet dernier, Adrian Wojnarowski a envoyé un e-mail lapidaire à un sénateur républicain Josh Hawley. Un « F**k You » qui n’est pas passé chez ESPN, qui a suspendu son journaliste vedette, maître des scoops en NBA.

Résultat, les joueurs NBA ont apporté leur soutien à celui qui est surnommé « Woj », avec le hashtag #FreeWoj. Parmi eux LeBron James, Lou Williams, Spencer Dinwiddie, Patrick Beverley, Myles Turner et Enes Kanter.

Du côté des coaches, Doc Rivers a aussi réagi à cette incident et cette suspension.

« C’est amusant : dès qu’on parle de justice, les gens essaient de changer le message. Quand Colin Kaepernick met un genou à terre, ça n’a rien à voir avec les militaires. C’était lié à l’injustice sociale, et tout le monde a tenté de changer le sens. Pourquoi ne pas essayer de parler du sujet, au lieu d’essayer de nous tromper ou d’essayer de tromper vos administrés ? Je vous garantis que nous en avons fait plus pour les militaires que sans doute ce sénateur. Je vous le garantis : nous allons aussi faire des choses pour Black Lives Matter. Et lui, il fait quoi ? Peut-être qu’il devrait nous rejoindre dans ce mouvement » a ainsi déclaré l’entraîneur des Clippers.

L’insider le plus célèbre de la NBA (suivi par plus de 4 millions de personnes sur Twitter) n’a plus tweeté depuis trois jours et ses excuses.