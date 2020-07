Adrian Wojnarowski insulte un sénateur républicain puis s’excuse

Habituellement, à cette période de l’année, Adrian Wojnarowski fait exploser les audiences d’ESPN avec ces scoops sur la « free agency ». Mais ce 10 juillet, notre confrère a craqué, en insultant le sénateur républicain Josh Hawley. Deux mots explicites : « F**k You », en réponse à une lettre envoyée par cet élu du Missouri à la NBA et des journalistes par son service de presse.

Dans cette lettre, que Hawley a partagé en ligne, il critique le choix de la NBA de soutenir uniquement le moment Black Lives Matter, et demande pourquoi la ligue n’autorise pas des slogans comme « Support our troops”, “Back the blue,” et “Free Hong Kong ». Dans sa lettre, il demande à la NBA de lui répondre avant le début de saison, et notamment sur les rapports avec la Chine : « Si un joueur choisit d’afficher un message de soutien aux victimes du Parti Communiste Chinois, est-ce que la NBA l’autorisera à porter son maillot ou sera-t-il censuré pour éviter de provoquer la colère de Pekin ?« .

Insulté par Wojnarowski, Hawley s’est empressé de mettre en ligne sa réponse (pourtant privée), avec ce commentaire : « Ne critiquez pas la Chine ou n’apportez pas votre soutien aux forces de l’ordre devant ESPN, ça les met en colère« .

La chaîne a réagi en expliquant qu’elle avait immédiatement contacté son journaliste vedette et qu’elle condamnait ses propos, et ne les cautionnait pas. ESPN parle d’une réaction « inacceptable« , précisant que la nature des discussions avec son journaliste resterait privée.

Quant à « Woj », il s’est excusé pour sa réaction et ses propos envers le sénateur, et il s’est excusé aussi auprès de ses collègues.