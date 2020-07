Les Lakers perdent déjà Rajon Rondo !

Ses coéquipiers et son coach disaient qu’il avait retrouvé son physique de rookie, et qu’il était dans une forme olympique. Malheureusement, Rajon Rondo est un joueur fragile, et il s’est cassé le pouce droit à l’entraînement !

Le staff médical a confirmé l’information, précisant que l’ancien meneur des Celtics serait opéré cette semaine, et que son indisponibilité serait de six à huit semaines !

Dans le meilleur des cas, Rajon Rondo reviendra aux alentours de fin août, soit après le premier tour des playoffs.

C’est évidemment un coup dur pour les Lakers, déjà privés d’Avery Bradley, titulaire à l’arrière. Mais ils sont aussi habitués à évoluer sans Rajon Rondo qui avait manqué 36 matches la saison passée, et une quinzaine cette saison en raison d’une fracture de l’annulaire droit. On devrait donc voir davantage Quinn Cook et Alex Caruso pour la reprise de la saison, d’autant que les Lakers n’ont pas le droit de remplacer Rajon Rondo.