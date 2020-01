Fracture de l’annulaire pour Rajon Rondo, Anthony Davis toujours ménagé

Deux Lakers manquaient à l’appel cette nuit face aux Cavs. Anthony Davis a raté son troisième match de suite après sa lourde chute sur le dos face aux Knicks. Rajon Rondo souffre pour sa part d’une « fracture-avulsion » (fracture avec déplacement de fragment osseux ou cartilagineux) de l’annulaire de la main droite, blessure contractée lors du précédent match face à OKC.

Les premiers examens aux rayons X n’avaient rien décelé au soir de la rencontre, mais l’IRM passée ce lundi a permis de déceler une fracture, qui ne devrait le maintenir éloigné des parquets que durant quatre à cinq jours.

Anthony Davis a pour sa part été aperçu à l’échauffement avant la rencontre face aux Cavs. Son coach Frank Vogel a pour l’instant déclaré que l’intérieur « ressentait toujours des douleurs » et n’était « pas encore prêt » à faire son retour.

« Je ne sais pas s’il va être à 100%, et ne ressentir aucune douleur, » a-t-il poursuivi. « On va vraiment voir ça au jour le jour. Il communiquera avec le staff médical. Ce qu’on veut, c’est qu’il en soit le plus près possible, mais je ne sais pas si ce sera à 100 ou 99%. Le staff médical me dira quand il sera prêt ».

Anthony Davis pourrait être davantage ménagé sur la fin de saison en vue des playoffs, coach Vogel ayant récemment affirmé que son approche avec son intérieur allait passer en mode « marathon, sur une vision à long terme ». Pour l’heure, les Lakers peuvent voir venir, en tête de la conférence Ouest avec cinq victoires d’avance sur Denver et Utah.