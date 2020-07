Les Pistons vont chercher un assistant GM chez les Bucks

Les allées et venues continuent dans le Michigan avec un nouveau GM, Troy Weaver, qui doit trouver des remplaçants aux anciens assistants Malik Rose (départ volontaire) et Pat Garrity (non retenu).

Une mission qu’il a entamée en allant chercher David Mincberg chez les Bucks, rapporte ESPN, qui était directeur de la stratégie basket à Milwaukee depuis 2017. À son arrivée, la franchise venait de perdre au premier tour des playoffs après s’y être qualifiée de justesse. Trois ans plus tard, avec un Giannis Antetokounmpo MVP, un Mike Budenholzer COY et un Jon Horst dirigeant de l’année, « Cream City » est la meilleure équipe de la ligue et compte faire mieux que sa finale de conférence l’an passé quand la saison reprendra.

C’est le président de la franchise du Michigan, Ed Stefanski, qui a rendu cette embauche possible : il a ainsi travaillé avec David Mincberg à Memphis, entre 2014 et 2017.