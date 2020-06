Malik Rose quitte son poste d’assistant GM des Pistons

Depuis une semaine, on sait que les Pistons ont enfin décidé de remplacer Jeff Bower, qui n’est plus en poste depuis maintenant deux ans, et donc de se doter d’un vrai GM.



C’est justement à cette époque que Malik Rose était arrivé, quelques jours après le départ de Bower, pour devenir assistant GM. Rose sortait d’une expérience de trois saisons à d’Atlanta où il était manager des opérations basket et GM des BayHawks, la franchise affiliée en G-League.

Sauf que d’après le New York Daily News, l’ancien joueur des Spurs va partir de Detroit après deux saisons pour occuper un poste au sein des bureaux de la NBA. Un trou de plus à combler dans l’organigramme des Pistons.