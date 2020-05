Les Pistons cherchent un GM

Cela fera bientôt deux ans que les Pistons travaillent sans véritable GM, et le « front office » s’est enfin décidé à en trouver un. C’est ce qu’annonce ESPN qui explique que la franchise de Detroit cherche une personne capable de travailler avec le conseiller de la direction, Ed Stefanski, et le coach Dwane Casey.

Les dirigeants ont prévu de contacter de potentiels candidats cette semaine, et d’entamer les entretiens.

Arrivé en 2018, le duo Casey/Stefanski avait remplacé Stan Van Gundy et Jeff Bower. Le premier avait la double casquette coach/président, tandis que le second était GM. Depuis leur renvoi, le premier se consacre à sa famille, tandis que le second a repris du service à Phoenix.