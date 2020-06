Les Pistons ont choisi Troy Weaver comme nouveau GM

À la recherche d’un GM pour faire tampon entre Ed Stefanski, conseiller de la direction, et le coach Dwane Casey, les Pistons ont choisi Troy Weaver, annoncent The Athletic et ESPN. En contact avec les Wizards puis les Bulls ces derniers mois, Troy Weaver n’était rien de moins que le bras droit de Sam Presti au Thunder, où il officiait comme vice-président.

Formé au Jazz, c’est un dirigeant historique d’OKC puisqu’il y était arrivé en 2008 et c’est une prise majeure pour les Pistons qui travaillaient sans GM depuis deux ans.

Pour l’épauler dans sa tâche, il pourrait opter pour une ancienne gloire de la franchise comme assistant GM, et on évoquait dernièrement les retours de Chauncey Billups ou Tayshaun Prince.

La bonne nouvelle pour lui, c’est que la direction a déjà fait une partie du ménage en se séparant d’Andre Drummond et de Reggie Jackson, et qu’il va pouvoir mettre en place ses idées rapidement.