Blessé, Bradley Beal ne reprendra pas la saison !

Déjà privés de John Wall et de Davis Bertans, les Wizards vont attaquer la deuxième partie de saison sans leur leader Bradley Beal, deuxième meilleur marqueur de la NBA.

L’arrière All-Star hésitait déjà à venir à Disney World, et sa franchise a annoncé qu’il était finalement forfait en raison d’un problème physique. Le staff médical évoque ainsi un problème à l’épaule droite.

« Brad a tout fait pour se donner la possibilité de jouer mais en surveillant de près ses entraînements individuels, nous en sommes arrivés à la conclusion qu’il était préférable pour lui de ne pas jouer à Orlando pour éviter une blessure plus grave » écrit le GM Tommy Sheppard dans un communiqué, tandis que le joueur annonce qu’il ne se rendra pas à Disney World pour soigner au mieux son épaule.

Neuvièmes, loin des Nets et du Magic, les Wizards joueront donc sans la moindre pression, et Scott Brooks en profitera sans doute pour donner beaucoup de temps à ses jeunes, comme Troy Brown Jr. et Rui Hachimura.