Bradley Beal hésite encore, pas son coach…

« Pas de décision finale, on est toujours au jour le jour », explique Bradley Beal au sujet de son éventuelle présence pour la fin de saison régulière, une déclaration plutôt inquiétante pour Washington alors que le contingent des Wizards est censé prendre son vol pour la Floride ce mardi. Comme tous les joueurs, l’arrière star de DC attend le résultat de son dernier test avant d’obtenir l’autorisation de se rendre dans la « bulle ».

Pour Scott Brooks, qui doit déjà se passer de Davis Bertans, la présence de son joueur clé en l’absence de John Wall ne fera aucun doute, sauf bien sûr en cas de dernier test positif.

« Aujourd’hui, je viens de me faire tester et nous recevons les résultats dans 24 heures. Pour l’instant, Brad et le groupe sont prêts, et si ça change, vous le saurez dans les prochains jours ».

« Il est prêt et nous allons tous y aller, prêts à nous battre, à progresser et à jouer pour se mettre en position de jouer les playoffs »

Bradley Beal est sujet au même protocole que tout le monde, et Scott Brooks ne voit pas pourquoi son joueur pourrait soudainement quitter le navire, alors que la mission qui attend les Wizards s’annonce plus que relevée, Washington étant actuellement 9e, accusant six victoires de retard sur Brooklyn et Orlando.

« Il a l’air en pleine forme, » déclare l’entraîneur. « Sa condition physique est plutôt bonne et continue de s’améliorer chaque jour, comme nos autres gars. Nous nous faisons tous tester tous les jours et à partir de maintenant, il est prêt et nous allons tous y aller, prêts à nous battre, à progresser et à jouer pour se mettre en position de jouer les playoffs ».

Scott Brooks a également tenu à adresser un (dernier) message pour rassurer ses troupes, affirmant que la franchise prendra toute ses précautions sur place et lorsque vont débuter les premiers entraînements.

« Pour les gars qui vont là-bas, nous allons avoir un système en place, » a-t-il ajouté. « Les gars vont continuer à travailler sur leur condition physique et vont intégrer lentement le contact physique, puis passer à 3-contre-3 et à 5-contre-5. Ensuite nous prendrons des décisions sur tous nos gars ».