Les Warriors ont quasiment bouclé leur effectif pour la saison prochaine

C’est Yahoo! Sports qui révèle cette curiosité : les Warriors ont 13 joueurs sous contrat, et aucun ne sera free agent cet été ! Puisque la NBA limite le nombre de joueurs à 15, les dirigeants vont en théorie passer un automne des plus calmes avec un ou deux rookies à ajouter mi-octobre, et peut-être un free agent signé avec une « exception ».

Tout dépendra sans doute de la « lottery » et de la place de Golden State dans la Draft. Si les Warriors récupèrent le premier choix et qu’ils visent un joueur en particulier, ils pourront se renforcer avec un jeune élément comme James Wiseman ou Anthony Edwards. S’ils envisagent d’utiliser ce choix pour monter un échange, ils peuvent à coup sûr récupérer une jeune vedette, voire même une star confirmée.

En l’état, l’équipe possède un quatuor majeur avec Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Draymond Green. À eux quatre, ils pèsent pour 125 millions de dollars dans les finances !

Mais à 100% de leurs moyens, ce « Fab Four » a le potentiel pour ramener la franchise dans le Top 4 de la conférence Ouest. Il ne restera plus qu’à trouver un intérieur polyvalent pour épauler Draymond Green et dénicher un sixième homme de qualité. On tient là les deux recrues à trouver cet été, via la Draft donc, ou un échange.

Parmi les joueurs qui ont tenu la baraque cette saison, certains ont marqué des points, et on pense à Eric Paschall, Damion Lee ou même Marquese Chriss. Aucun ne sera titulaire, ou même sixième homme, mais ils connaissent le système et ils ont appris à jouer ensemble.