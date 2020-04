Eric Paschall retombe toujours sur ses deux pieds

Rookie surprise des Warriors, Eric Paschall a une particularité : il saute, dunke et shoote quasiment toujours avec une prise d’appuis à deux pieds. Même s’il est seul en contre-attaque, il fera un appel deux pieds, et il n’est pas du genre à tenter des floaters en pénétration. Est-ce un tic ? Pas du tout, c’est un choix volontaire, et il s’en est expliqué lors d’une interview sur NBC Sports Bay Area.

« J’avais l’habitude de sauter sur une jambe » raconte-t-il à nos confrères. « J’avais peur d’être blessé. J’ai l’impression que lorsqu’on saute sur un pied, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. C’est comme ça que je suis devenu un adepte du saut sur deux pieds car je sais où sont mes jambes. Sur un pied, quelqu’un peut vous bousculer, une jambe peut se retrouver en-dessous de vous… Ça me fait peur« .

De très graves blessures en tête…

Immédiatement, on pense à la blessure de Kawhi Leonard face aux Warriors lorsqu’il était mal retombé sur le pied de Zaza Pachulia, mais Eric Paschall a d’autres exemples en tête : Kevin Ware en 2013, qui s’était fracturé la jambe sur une mauvaise réception sur une tentative de contre à 3-points ; Paul George en 2014 qui s’était brisé la jambe en deux avec Team USA en retombant sur le socle du panier.

« Ces deux blessures m’ont effrayé, et j’étais du genre à me dire, je ne vais plus sauter sur une jambe. Après ça, mentalement, j’étais du genre à me dire que c’était mieux de sauter à deux pieds. Je sais où sont mes pieds, et on maîtrise mieux les choses. Je peux encore faire certains dunks avec un appel un pied, mais je ne saute plus sur un pied. Ça me fait peur. »