Steve Kerr impressionné par la maturité d’Eric Paschall

Si le développement des jeunes joueurs chez les Warriors commencent à porter ses fruits, les performances d’Eric Paschall resteront les plus remarquables dans cette saison ratée pour les finalistes 2019.

L’intérieur rookie a ainsi affiché un bon niveau de jeu dès le début de saison et il est même encore monté en puissance dernièrement. Depuis cinq matches, il tourne en effet à 21 points de moyenne à 58 % de réussite au shoot. Mais Steve Kerr a préféré s’attarder sur le comportement de son jeune joueur (23 ans).

« Honnêtement, c’est comme coacher Stephen Curry et Klay Thompson et c’est probablement mon plus beau compliment », explique le coach au site NBC Sports Bay Area. « Je ne prends pas de gants avec Eric. Pas de précaution. Il a manifestement été bien coaché dans sa vie. C’est tellement agréable d’avoir quelqu’un d’aussi mature. On peut le regarder dans les yeux et être très honnête avec lui. Et vous n’avez aucune idée à quel point ça m’aide, ainsi que mon staff, pour mon boulot. »

Steve Kerr a vu juste : Eric Paschall a été éduqué comme ça.

« Mon père m’a toujours dit d’être facile à coacher », raconte ainsi l’ancien joueur de Villanova. « Il m’a toujours dit d’écouter mes coaches et d’appliquer ce qu’ils me disent de faire. Voilà d’où ça vient. »

L’intérieur peut en plus se réjouir de débuter sa carrière avec un entraîneur aussi prestigieux que celui des Warriors, triple champion. Facile à coacher et dans une équipe décimée, il a rapidement eu de grandes responsabilités. « Il a trouvé des solutions qu’il n’avait pas en début de saison même s’il faisait des grosses statistiques », constate l’ancien meneur des Bulls et des Spurs. « Désormais, c’est un joueur de basket. »