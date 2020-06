Draft 2020 : Anthony Edwards serait le chouchou des Warriors

Le classement pour la « lottery » est figé, et les Warriors sont donc assurés de choisir dans le Top 5 de la prochaine Draft, et ils sont même, avec les Cavaliers et les Wolves, les mieux placés pour sélectionner en première position avec 14.5% de chances d’avoir le top pick.

Tant que le tirage au sort, prévu le 25 août, n’aura pas eu lieu, les Warriors sont contraints d’élargir leurs recherches mais selon le San Francisco Chronicle, ils ont une cible préférée : Anthony Edwards. S’ils récupèrent le premier choix, ce serait leur favori, et Edwards pourrait ainsi être la première rotation derrière Steph Curry et Klay Thompson. Arrière de Georgia, Edwards rappelle Donovan Mitchell par ses appuis puissants, sa créativité et ses qualités athlétiques, et il serait parfaitement complémentaire des « Splash Brothers » par son jeu à mi-distance.

Et si les Warriors n’ont pas le premier choix ?

Avec ses 19 pts, 5 rbds et 3 pds de moyenne, il est aujourd’hui le favori pour être choisi en numéro 1, et on imagine que les Wolves, qui ont transféré Andrew Wiggins ou les Cavaliers en manque d’un vrai arrière-shooteur seraient aussi ravis de le récupérer, d’autant qu’ils ont déjà tout ce qu’il faut dans la raquette ou à la mène.

Et si les Warriors sélectionnent plus bas, et que Edwards n’est plus disponible ? Selon le Chronicle, les Warriors pourraient utiliser leur choix dans un échange, mais ils ont des plans B pour une sélection entre 2e et 5e places. Il s’agirait plus particulièrement de Tyrese Haliburton d’Iowa State, d’Isaac Okoro d’Auburn et du jeune israélien Deni Avdija. Pas de James Wiseman, LaMelo Ball ou d’Obi Toppin ? Sans doute que les Warriors préfèrent utiliser ce type de joueur pour un échange car ils sont les priorités d’autres franchises, et Golden State pourrait s’en servir pour récupérer un très bon joueur.