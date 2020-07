Draft 2020 : Draymond Green verrait bien James Wiseman dans le système des Warriors

Invité du podcast « Jalen and Jacoby », Draymond Green a longuement évoqué le mouvement « Black Lives Matter » et les conditions de la reprise de la saison, puis il a été interrogé sur la course au titre et la Draft 2020.

Avec le plus mauvais bilan, les Warriors sont assurés de sélectionner dans le Top 5, et ils pourraient jeter leur dévolu sur l’intérieur James Wiseman pour épauler Draymond Green dans la peinture.

« J’ai vu quelques clips de ses entraînements et des highlights, il semble très mobile et très athlétique » note l’ancien meilleur défenseur de la NBA. « Vu notre vitesse et notre rythme, et notre manière de jouer, je pense que ce serait clairement une super recrue. Mais je ne sais pas qui on va choisir et à quelle place il va terminer. J’en suis la preuve vivante, on ne sait jamais comment va se dérouler la Draft et comment les cartes vont se distribuer. »

« Posséder LeBron dans son équipe donne un léger avantage dans cette bulle »

Pour le titre, il fait confiance à son pote LeBron James dans le dernier sprint final, alors même qu’il aurait parié sur les Clippers en début de saison.

« Je pense qu’en début de saison, puis pendant le cours de la saison, les Clippers étaient les favoris. Quand on regarde leur équipe, je pense qu’ils ont des joueurs pour chaque case, d’un point de vue défensif, avec Kawhi Leonard, Paul George, Patrick Beverley… Quand on parle de taille, ils ont Kawhi, Paul George, Marcus Morris, et ils cochent toutes les cases. Ils peuvent tenir tête à n’importe quelle équipe. Ils ont Montrezl Harrell au poste bas. Ils ont tout ce qu’il faut pour gagner un titre. »

Mais… en face, il y a LeBron James, et finalement il vote donc les Lakers.

« Cependant, je pense qu’à l’intérieur de la bulle, les Lakers seront les favoris car ils possèdent LeBron James, et il peut s’adapter à tout. Je pense qu’il est sans doute le joueur le plus discipliné de la NBA, et ça aura son importance dans cette bulle. Posséder LeBron dans son équipe donne un léger avantage dans cette bulle. »