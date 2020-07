À Disney World, Austin Rivers a le sentiment de jouer à domicile

Pendant que son père coachait le Magic puis les Celtics, c’est en Floride qu’Austin Rivers effectuait ses premiers dribbles, et réalisait même ses premiers exploits, menant son lycée à deux titres de l’État.

C’était en 2010 et 2011, et l’arrière des Rockets ne sera pas en terrain inconnu cette semaine à son arrivée à Disney World. Il connaît même très bien les salles.

« La NBA se rend à Disney World. Imaginez comme cette phrase est dingue ! Tous les terrains d’entraînement sont posés dans les « convention center » et au ESPN Wide World of Sports » a-t-il réagi lors d’une visioconférence. « D’ailleurs, personne n’a joué autant que moi dans ces endroits. Je ne connais pas un joueur NBA qui a marqué plus de points que moi au Milk House ou au ESPN Wide World of Sports. Pour être franchement honnête, j’ai grandi à Orlando et c’est un véritable avantage du terrain pour moi. »

Le « Milk House », c’est l’ancien nom du HP Fieldhouse, l’une des trois salles où auront lieu les entraînements et les rencontres, et Austin Rivers est presque ému d’y revenir. « Je suis excité à l’idée de revenir ici, où j’ai grandi, en tant que joueur NBA. À l’époque, je rêvais de jouer en NBA, et c’est plutôt cool. »