Deandre Ayton veut prouver que les Suns ont leur place à Orlando

Avec 26 victoires et 39 défaites, six succès de retard sur la huitième place (rappelons qu’il ne reste que huit rencontres de saison à disputer), l’absence de Kelly Oubre Jr. et un calendrier de reprise pas facile, il faudrait un miracle aux Suns pour accrocher une place en playoffs.

Certes, il y a toujours une possibilité avec le fameux tournoi de pré-qualification (« play-in ») entre les 8e et 9e de chaque conférence, mais clairement, à moins que les planètes ne s’alignent, Phoenix ne verra pas les playoffs.

ESPN annonce même, outil statistique à l’appui, que les chances de playoffs des joueurs de l’Arizona s’élèvent à seulement 0.4 %…

« Cela donne encore plus envie de les faire taire », déclare Deandre Ayton à ESPN, quand il évoque les nombreux doutes qui entourent la venue des Suns à Orlando. « On remercie la ligue de nous avoir choisi. On est reconnaissant et on vient pour bosser. Peu importe ce que disent les médias, on va s’en servir de carburant. »

Quels arguments les Suns peuvent-ils faire valoir durant sur ces huit matches ? Quels sont les motifs d’espoirs ?

« C’est à l’extérieur qu’on a réalisé nos meilleurs matches », rappelle le pivot puisque Phoenix a gagné 43 % de ses matches loin de ses bases, contre 37 % à domicile, et que désormais la saison se termine sur terrain neutre. « C’est là qu’on est vraiment soudé. C’est là que le coach nous dit que c’est nous contre le reste du monde. C’est la meilleure sensation possible pour moi. Soyons francs, on sait ce que les médias pensent de nous. »

Globalement que les joueurs de Monty Williams n’avaient pas leur place dans la « bulle ». Les Suns ont huit matches pour prouver le contraire et ça commence le 31 juillet contre Washington, autre équipe en mode mission impossible. Dès la reprise, pour ces deux franchises, ce sera malheur au vaincu.