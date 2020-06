Reprise de la saison NBA : mission impossible pour les Wizards ?

Après la conférence Ouest, coup d’oeil sur la situation à l’Est avec un gros plan sur les trois équipes à la lutte pour la 8e place : les Nets, le Magic et les Wizards.

Invité par la NBA à disputer huit rencontres, Washington (24v-40d) part avec un gros handicap puisque les coéquipiers de Bradley Beal affichent six victoires de moins que les Nets (30v-34d) et le Magic (30v-35d). En l’état, ils ne disputeraient pas de « play-in » puisqu’il faut avoir quatre victoires d’écart avec le 8e pour disputer les barrages.

Résultat, pour espérer disputer ce tour préliminaire, les Wizards doivent terminer avec au moins deux victoires de plus que les Nets ou le Magic sur huit rencontres. A titre d’exemple, si Washington remporte quatre matches sur huit, les Nets ou le Magic devront terminer avec deux victoires et six défaites pour qu’il y ait un « play-in ».

Pour parvenir à remporter deux matches de plus, les Wizards devront se passer de Davis Bertans et composer avec un calendrier difficile puisqu’ils affronteront les Bucks, les Celtics, les Sixers, le Thunder, les Pelicans et les Pacers. Deux matches sont à leur portée : les Nets et les Suns.

Clairement, les Nets ont leur destin entre les mains puisqu’ils affronteront deux fois le Magic et une fois les Wizards. Ils devront aussi défier les Blazers et les Kings, deux équipes avec un bilan inférieur au leur.

Quant au Magic d’Evan Fournier, il défie donc deux fois les Nets, les Kings et les Pelicans à l’Ouest. Leurs adversaires les plus compliqués : Boston, Toronto, Philadelphie et Indiana.