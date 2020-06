Phoenix : Kelly Oubre Jr ne devrait pas reprendre à Orlando

L’info est signée Shams Charania et concerne l’ailier des Suns, Kelly Oubre Jr, qui ne devrait pas prendre part à la fin de saison à Orlando avec les Suns, à la lutte pour décrocher un spot en playoffs.

L’ex joueur des Wizards devrait toutefois faire le déplacement avec ses coéquipiers afin de poursuivre sa rééducation suite à sa blessure au ménisque et de retrouver son meilleur niveau. On peut aussi imaginer qu’en le faisant venir alors qu’il aurait pu poursuivre son travail de remise en forme en Arizona, le staff des Suns le pense proche d’un retour et préférait l’avoir à disposition à l’intérieur de la bulle plutôt qu’en dehors si l’aventure de Phoenix venait à se prolonger en playoffs.