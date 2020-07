Zion Williamson explique avoir réussi à travailler physiquement durant la coupure

C’est l’une des images de la reprise, affichée fièrement sur les réseaux sociaux par la franchise de New Orleans. Zion Williamson, masque sur le visage, dans la salle de musculation du centre d’entraînement des Pelicans.



Ce qui frappe, c’est la musculature de l’intérieur. Elle est bien plus affirmée qu’au moment de ses premiers matches, en janvier dernier. Même s’il faut toujours faire attention avec les photos, l’éclairage et la situation pouvant tromper, il semble ainsi avoir perdu du poids. Preuve que le rookie a bien travaillé pendant la coupure.

« C’était difficile de rester en bonne forme, car on ne savait pas ce qu’il allait se passer ensuite », a-t-il réagi pour ESPN. « Mais avec mon beau-père, on a trouvé une façon de rester en condition physiquement, sur et en dehors des parquets. On a fait notre possible. Je ne peux pas donner tous mes secrets, je dois les garder pour moi. »

L’ancienne star de Duke, qui sera sur la couverture de NBA 2K21, assure avoir travaillé quotidiennement. Ses coéquipiers sont impressionnés.

« Physiquement, il est incroyable », a commenté Josh Hart. « Il a l’air en bonne forme. Son shoot est bien meilleur qu’avant. C’est génial de voir le travail qu’il a effectué. C’est l’un des joueurs les plus médiatisés au monde actuellement et il vit ça avec humilité. Je suis fier de lui. »

David Griffin, le vice-président des Pelicans, lui, s’est de son côté montré beaucoup plus prudent avec celui qui sera l’une des attractions de cette reprise à Disney World au moment de la reprise.

« Je n’ai aucune idée de son niveau physique », a affirmé le dirigeant à USA Today. « Je peux simplement vous dire que son dribble est bon, ainsi que son tir. Pour ce qui concerne les aspects physiques, je n’ai aucune indication. »