La Air Jordan 39 dévoilée par Paolo Banchero

Avec la rentrée du mois de septembre, le printemps voit généralement fleurir bon nombre de nouvelles paires et modèles signature. Le printemps 2024 n’aura pas dérogé à la règle avec notamment la Nike Book 1, la Jordan Tatum 2, la Jordan Luka 3, mais aussi la Dame 9 ou la D.O.N. Issue 6 pour adidas, sans oublier la prochaine sortie de la KD 17.

Jordan Brand en également profité pour envoyer au feu sa toute dernière pépite, la Air Jordan 39. Pour continuer d’innover à travers le modèle phare de la marque au Jumpman, l’équipe de développement de la chaussure a pu compter sur Michael Jordan en personne pour suivre minutieusement chaque étape du processus.

« En tant qu’initiateur de cette chaussure signature, Michael Jordan a vraiment été au centre de ce modèle », rapport Joël Greenspan, directeur mondial du design pour Jordan Brand. « Des concepts à l’aspect de la chaussure, en passant par les performances que nous devions atteindre pour des raisons spécifiques, jusqu’à lui montrer des croquis, des rendus, construire des prototypes. Il a été très impliqué à chaque étape du processus. Il a déjà participé à des projets dans le passé, mais il n’a jamais été aussi impliqué de mon expérience récente ».

Sortie attendue pour juillet

Michael Jordan a demandé à ses équipes de ne faire aucun compromis afin de réaliser le meilleur produit final, qui a abouti à ce modèle à la silhouette plus fine et un amorti toujours aussi soigné. Pour accompagner une unité Zoom Air sur toute la longueur, la Air Jordan 39 a ainsi bénéficié de la toute nouvelle mousse Zoom X en guise de semelle intermédiaire. Cette mousse provient de la catégorie Nike Running et notamment de la Nike Zoom VaporFly 4% portée par l’athlète kényan Eliud Kipchoge. On la retrouve également sur la Nike GT Cut 3.

Sur ce premier coloris « Sol », porté pour la première fois en match par Paolo Banchero pour ses débuts en playoffs, la tige blanche ornée de motifs similaires à ceux présents sur la Zion 3 et recouverte de bandes en cuir rappelant la Air Jordan 9, avec également une touche de noir, et du rouge pour faire ressortir le « Jumpman » sur la languette.

La Air Jordan 39 sortira par ailleurs en neuf coloris courant juillet, avec ce coloris « Sol », mais aussi des références aux numéro 9 de Team USA pour coller avec l’actualité des Jeux Olympiques. Son prix est annoncé à 200 dollars.