La D.O.N. Issue 6 au rendez-vous des playoffs

Donovan Mitchell a sorti un match plein pour l’entrée en lice des Cavs samedi face à Orlando, avec 30 points de sa part pour contribuer à un succès 97-83. Pour l’occasion, « Spida » arborait sa toute nouvelle chaussure signature, la D.O.N. Issue 6, comme c’est la tradition chaque fin de saison.

L’occasion d’apprécier le nouveau design pensé par adidas, avec une tige en mesh superposée de renforts sur la partie supérieure, dont le matériau reste à déterminer. Pour cette première version, tout est question de dégradé, allant de l’orange au bleu nuit en passant par du rose et du violet au niveau de la tige. La semelle intermédiaire reprend le même code mais à l’inverse, l’arrière de la paire s’affichant en bleu nuit tandis que l’avant remonte progressivement jusqu’à l’orange.

Aucune information sur la date de lancement

Les finitions apparaissent en noir et vert, au niveau de la languette et du col notamment. Enfin, les trois bandes ressortent en noir sur l’empeigne, tandis que l’inscription « D.O.N. » est visible en rouge sur la tirette.

Peu d’infos ont filtré jusqu’à présent, on devrait donc en savoir plus au cours de l’été sur le prix et la date de sortie de la D.O.N. Issue 6.

(Via SneakerNews)