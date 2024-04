Chet Holmgren, tête d’affiche pour la sortie de la KD 17

La promotion de la KD 17 s’est accentuée cette semaine avec la sortie d’une pub de 30 secondes mettant en scène Chet Holmgren comme le successeur de Kevin Durant à OKC. C’est l’occasion de se refaire un aperçu du look de la prochaine chaussure signature de la superstar des Suns, dévoilée en deux nouveaux coloris sur le cliché ci-dessous aux côtés de Chet Holmgren, en blanc et bleu pour le premier et violet, jaune et noir pour le second. .

Une sortie le… 17 ?

Sur les images précédemment publiées du coloris « Sunrise », on peut distinguer une tige en mesh assortie de renforts latéraux en TPU remontant jusqu’aux œillets. De quoi lui donner un petit côté « Nike TN », mais aussi sans doute d’apporter un plus au niveau du maintien. On en sait également un peu plus sur l’aspect technique de la semelle, composée de Cushlon pour la partie intermédiaire avec un amorti Zoom à l’avant du pied.

Un temps annoncée pour la mi-avril, la KD 17 « Sunrise » pourrait finalement sortir le 17 mai prochain aux Etats-Unis. Son prix devrait avoisiner les 150 dollars.

(Via NiceKicks)