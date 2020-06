Zion Williamson, la prochaine attraction de Disney World

Les mauvaises langues racontent que si la NBA a convié 22 équipes à Orlando, c’est pour que les Pelicans puissent y jouer huit matches, voire se qualifier pour les playoffs. Pourquoi ? Évidemment parce qu’il y a Zion Williamson, la plus grosse attraction de la saison, auteur de débuts remarqués après avoir soigné son genou.

Justement, dans quel état sera-t-il ? « Zion a fait du zèle pour prendre soin de lui. Il est bien physiquement et mentalement » assure David Griffin, le vice-président des Pelicans.

À La Nouvelle Orléans, on veut ainsi surfer sur le bon mois de février pour jouer son va-tout.

Au complet, l’équipe a prouvé qu’elle pouvait rivaliser avec les meilleures, et le trio Ball-Ingram-Williamson a besoin de jouer ensemble pour préparer la saison prochaine. Ils sont spectaculaires, représentent l’avenir, et la NBA a besoin de les voir sur le terrain après une pause de plusieurs mois.

Comme Michael Jordan en 1986 ?

« C’est évident qu’une tonne de personnes regardera la NBA juste pour lui » lâche un dirigeant de la conférence Ouest, interrogé par ESPN. « Souvenez-vous comme la salle était pleine pour le voir en Summer League. Ce sera énorme qu’il soit là ». Même discours chez un autre dirigeant, cette fois de l’Est : « En comparaison avec la plupart des autres jeunes joueurs, la NBA investit sur lui. Il n’y a que quelques joueurs, au-delà d’être simplement populaire dans le basket, qui peuvent accroître l’intérêt pour la NBA. Ils espèrent que ce sera le cas avec lui. »

Ce dirigeant, sous couvert d’anonymat, ose même une comparaison avec le jeune Michael Jordan qui, longtemps blessé lors de sa deuxième saison chez les pros, avait explosé lors de son retour sur les terrains, s’emparant carrément du record de points en playoffs face à Boston. « La NBA aimerait avoir l’équivalent un Michael Jordan contre les Celtics de 1986 au premier tour. Dans un monde idéal, c’est ce qu’ils voudraient. »

Un premier tour Lakers – Pelicans aurait effectivement de la gueule, avec bien sûr une opposition explosive et générationnelle entre LeBron James et Zion Williamson. Les Grizzlies, les Blazers, les Kings ou encore les Suns et les Spurs ne seront évidemment pas du même avis, mais l’audience serait effectivement au rendez-vous.