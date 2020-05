Aux Pelicans, Lonzo Ball est le quarterback du receveur Zion Williamson

Un fort dunkeur rêve d’un grand passeur pour être servi dans les meilleures conditions et pouvoir s’envoler. Un bon passeur rêve d’un athlète capable d’attraper les ballons lancés très haut et très loin. Voilà pourquoi en partie Zion Williamson et Lonzo Ball forment un duo aussi soudé.



Entre la blessure de Williamson et l’arrêt de la saison, les deux Pelicans n’ont partagé que 19 matches et 437 minutes ensemble, mais très rapidement une alchimie est apparue – en plus d’une connexion en dehors des terrains – qui ne demande qu’à être polie et confirmée.

L’ancien meneur des Lakers délivre pas moins de trois passes par match à Williamson et seuls deux duos sont plus productifs dans la ligue actuellement : Trae Young vers John Collins avec 3.6 passes décisives de moyenne, puis LeBron James pour Anthony Davis (3.2).

« Zion est différent des autres », avait expliqué Lonzo Ball en avril. « Je n’ai jamais joué avec un joueur comme lui. Il complète à merveille mon jeu. »

L’un profite de l’autre

Jrue Holiday confirme ce lien, en le comparant à celui d’un « quarterback et d’un receveur ». C’est justement cette relation que voulait créer David Griffin, l’homme fort de la franchise, comme il le souligne à ESPN.

« Lonzo est un grand passeur, qui n’est pas dominateur balle en main. Comme on avait déjà Brandon Ingram et Zion, on savait qu’on aurait des joueurs qui sont forts avec la balle. Donc Lonzo était parfait pour les enrichir. »

De plus, comme les Pelicans veulent courir, Williamson offre une solution toute trouvée sur transition pour Ball. Et le rookie a pris une telle dimension, comme Ingram qui a beaucoup progressé cette saison, que les espaces se libèrent pour lui. La preuve, Ball n’a cessé d’afficher son meilleur niveau à partir de l’arrivée de l’ancien de Duke le 22 janvier dernier et il tournait même à 20.8 points (53 % de réussite au shoot et surtout 51 % à 3-pts), 7.8 passes, 7.8 rebonds et 2.2 interceptions sur les cinq derniers matches avant la coupure.

« C’est facile », assure Ball, quand il évoque le fait d’évoluer à côté du rookie phénomène. « Que ce soit sur pick-and-roll ou sur passe lobée, il attire l’attention offensivement, donc il offre des shoots aux autres, moi y compris. C’est très plaisant de jouer avec lui. »