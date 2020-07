Black Lives Matter : Matt Barnes attend désormais des actes en NBA

Et maintenant ? Matt Barnes a vu la NBA et la majorité de ses franchises se rallier à l’élan d’indignation générale suite à la mort de George Floyd, étouffé en pleine rue par un policier du Minnesota, devant ses collègues.

L’ancien ailier aux 14 années en NBA a surtout vu ceux qui ont parlé et ceux qui ont agi, comme son ancien coéquipier et co-animateur du podcast « All The Smoke », Stephen Jackson, qui a mené des manifestations à travers le pays pour honorer la mémoire de son ami de longue date et entamer ce long combat pour l’égalité sociale.

Alors que le mouvement continue de se faire entendre aux États-Unis, Matt Barnes a salué l’effort de son camarade dans sa mission visant à éveiller les consciences tout en trouvant les bons mots pour faire de cette lutte un combat anti-communautariste, comme avec son slogan « Love for all who have love for all ».

« Quand nous regarderons en arrière dans 20 ou 30 ans, Jack’ sera l’une des principales personnes à qui l’on pensera pour avoir fait évoluer ce mouvement, » a-t-il ainsi glissé dans le podcast « Take It There With Taylor Rooks ». « Bien sûr, George Floyd n’a pas été le premier et ne sera pas le dernier. Mais pour la première fois depuis 400 ans, le monde nous entend, simplement parce que cet homme a été exécuté devant nos yeux et que le monde l’a vu. Ça a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase (…). Pour la première fois, on nous entend et ce qu’a fait Stephen Jackson y est pour beaucoup ».

Un fonds propre à chaque équipe pour mener des actions locales ?

Alors qu’il a vu de près l’évolution de « l’affaire Donald Sterling » et la façon dont la NBA avait réagi, Matt Barnes ne peut pas s’empêcher de penser qu’il y a toujours des propriétaires de franchises racistes, que ce soit en NBA ou en NFL, et il regrette leur silence pour une partie d’entre eux. « Ils ont été très peu à sortir de l’ombre et s’exprimer en notre nom. Leur silence fait beaucoup de bruit», » a-t-il souligné.

Ce qu’il apprécierait à présent, c’est que la NBA se démarque franchement, en ne se limitant pas simplement aux beaux discours, mais s’engage davantage pour faire reculer le racisme et la xénophobie sur le sol américain.

« Je pense que toutes les équipes devraient créer un fonds. Des fonds individuels pour leurs villes. Et chercher à aider leurs communautés, pas seulement à publier de beaux discours. La plupart du temps avec ces trucs, on en parle sur le coup, et quelques semaines plus tard, on retourne à la vraie vie et on oublie tout. J’aimerais voir chaque équipe créer un fonds qui serait destiné à la communauté de leur ville et qui pourrait aider pour toute sorte de choses, selon ce dont les minorités manquent ».