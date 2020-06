Mike Budenholzer aimerait voir Kenny Atkinson sur le banc des Knicks

Après avoir quitté les Nets le 7 mars dernier, Kenny Atkinson est désormais un des coaches libres les plus intéressants sur le marché. Son travail de construction, entamé en 2016, à Brooklyn a été remarquable, même si la cassure avec les stars des Nets a précipité son départ.

Son départ ne doit donc pas faire oublier sa capacité à créer un collectif et à installer une culture. C’est pourquoi Mike Budenholzer verrait d’un bon œil son arrivée à New York.

« J’adorerais qu’il entraîne les Knicks », lance le coach des Bucks au New York Post. « C’est une superbe opportunité. Il sait qu’il va avoir plusieurs occasions et options devant lui. Ce serait une bonne chose pour lui. Rien n’est comparable avec le fait de diriger l’équipe avec laquelle on a grandi et travaillé. »

Kenny Atkinson a ainsi été assistant à New York, entre 2008 et 2012, aux côtés de Mike D’Antoni, avant de rejoindre Atlanta entre 2013 et 2016, pour occuper le même poste avec Mike Budenholzer justement.

Ce dernier pense que c’est le moment pour la franchise et pour le coach de se retrouver.

« Il est juste intéressant car il est excellent pour développer les joueurs et qu’il peut vraiment les aider à progresser. La ligue a beaucoup progressé dans le développement et il est parmi les meilleurs dans ce rôle. En plus, il a une grande sensibilité pour l’ensemble du sport, le cinq-contre-cinq, les concepts de jeu, en attaque comme en défense. Il a une capacité rare pour diriger tout en étant un bon entraîneur pour développer les joueurs. Certaines personnes sont très douées dans ce domaine mais ne s’intéressent pas à l’aspect collectif, au cinq-contre-cinq. Cela ne marche pas aussi bien pour eux. Kenny fait tout. »

Pour les Knicks, ce serait donc le profil idéal, même si c’est Tom Thibodeau, lui aussi ancien assistant de la maison, qui reste favori pour s’installer sur leur banc à partir de la saison prochaine.