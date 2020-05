Tom Thibodeau, favori pour entraîner les Knicks

Après avoir travaillé sur son équipe dirigeante, en recrutant des personnes expérimentées, Leon Rose va devoir se pencher sur un autre gros morceau chez les Knicks : le poste de coach.

David Fizdale (4 victoires – 18 défaites) viré en cours de saison, c’est son assistant Mike Miller (17 victoires – 27 défaites) qui a pris le relais, faisant une bien meilleure impression. D’après The Athletic, il devrait ainsi pouvoir se battre pour conserver le poste de façon pérenne, mais il y aura de la concurrence.

Alors qu’une décision devrait intervenir dans les prochaines semaines, c’est pour l’instant Tom Thibodeau qui tiendrait la corde. Ancien assistant à New York entre 1996 et 2003 et Coach de l’année en 2011, l’ancien technicien des Bulls et des Wolves ne cache pas son envie de diriger les Knicks, et il pourrait coller à cette image d’entraîneur avec « de l’envergure et de l’importance » que voulait Steve Stoute, le conseiller communication.

Reste qu’avec une équipe très jeune en plein chantier, le profil de Tom Thibodeau est-il vraiment le choix idéal ? Après son départ des Nets, Kenny Atkinson devrait également rencontrer les Knicks, toujours selon The Athletic.