Les Knicks officialisent les arrivées de trois nouveaux dirigeants

Les arrivées étaient dans les tuyaux mais les Knicks ont confirmé que Brock Aller, Walt Perrin et Frank Zanin rejoignaient l’organigramme du nouveau patron du club, l’ancien agent Leon Rose.

Le premier était le spécialiste du « salary cap » chez les Cavaliers, et il arrive en tant que vice-président, en charge du développement stratégique. Le second était un dirigeant historique du Jazz, spécialiste du « scouting », et il est engagé comme assistant GM, pour s’occuper de l’évaluation des joueurs universitaires. Enfin, le troisième était scout à Oklahoma City depuis trois ans, et il s’occupera lui du « scouting » professionnel comme assistant GM.

En complément, le club a confirmé que le GM, Scott Perry, était prolongé pour une saison de plus, jusqu’en 2021.

« Nous avons réuni un front office diversifié, composé de dirigeants très respectés et expérimentés qui ont influencé certains des joueurs et des organisations les plus performants de la ligue », explique ainsi Leon Rose. « Ces ajouts viendront compléter la structure que nous avons déjà en place et nous aideront à acquérir des talents et à développer des stratégies pour construire une équipe dont nos supporters pourront être fiers ».