Les Knicks vont recruter un dirigeant historique du Jazz

Nouvel homme fort des Knicks, Leon Rose modifie en profondeur l’organigramme de la franchise, et l’ancien agent a décidé de s’attacher les services de Walt Perrin comme assistant GM. Une plutôt bonne pioche puisque Perrin occupait le poste de vice-président du Jazz où il était en fonction depuis 19 ans.

Vice-président depuis 2008, Perrin a fait ses gammes aux Wolves et aux Pistons, et il fait partie des dirigeants les plus respectés de la NBA, et notamment pour ses qualités de scouting. Pour New York, c’est une prise importante, et Perrin sera pour l’instant l’assistant de Scott Perry, qui serait parvenu à sauter sa tête jusqu’à la saison prochaine.

En l’état, on ne sait pas si la piste qui menait à Brock Aller, le « Monsieur Salary Cap » des Cavaliers, est abandonnée puisqu’il avait été aussi approché pour un poste d’assistant GM.