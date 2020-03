Il y a dix jours, on apprenait que les Knicks avaient des vues sur Brock Aller, le monsieur « salary cap » des Cavaliers pour le poste de GM.



C’est désormais confirmé puisque le New York Daily News assure que la franchise de New York a demandé et obtenu l’autorisation de la part de Cleveland de lui parler. Il serait candidat pour le poste d’assistant GM. Leon Rose, le nouveau président, n’ayant toujours pas choisi son nouveau GM.

Brock Aller, ancien assistant du propriétaire des Cavaliers, Dan Gilbert, a été promu à la direction des opérations basket en 2017. Réussir à enrôler un tel savant en matière de finances ne serait clairement pas une mauvaise idée à New York car par le passé, les Knicks ont souvent accumulé les mauvais choix dans ce domaine.

L’autre intérêt, c’est que l’équipe de New York a cumulé les contrats de courte durée l’été dernier, et Brock Aller pourrait donc mettre en œuvre sa stratégie très rapidement.