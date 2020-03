À New York, la suspension de la saison n’a pas de conséquences sur le plan sportif vu le piètre bilan des Knicks. Au contraire, le nouveau président Leon Rose compte bien mettre ce temps à profit afin de prendre les meilleurs décisions possibles pour l’avenir de la franchise.

Le remplaçant de Steve Mills doit ainsi trouver un nouvel entraîneur pour remplacer l’intérimaire Mike Miller et un nouveau GM pour prendre la suite de Scott Perry.

Pour le premier dossier, la piste Jay Wright est vite allée dans une impasse, et si Tom Thibodeau s’est manifesté pour le poste, peu d’indices filtrent en coulisses. Pour beaucoup, le candidat idéal est Kenny Atkinson, et dès qu’ils le pourront, les Knicks se positionneront sur le dossier avant tout le monde.

Pour le second dossier, le NY Daily News avait évoqué le nom d’Allan Houston, assistant GM candidat à une promotion avec Leon Rose, et le quotidien mentionne désormais celui de Brock Aller, qui ne vous dit peut-être rien. C’est normal : l’homme est un spécialiste du « cap », la masse salariale, qui fut assistant du propriétaire des Cavaliers, Dan Gilbert, avant d’être promu à la direction des opérations basket en 2017.

Véritable savant en matière de finances, il a joué un rôle dans tous les moves des Cavs ces dernières années, et notamment celui qui avait fait venir Iman Shumpert et J.R. Smith de New York à Cleveland en 2015. À l’époque, l’agent de ce dernier était… Leon Rose.